В городе Бирске в Башкирии завершено обустройство зоны для отдыха по улице Набережной, сообщает министерство ЖКХ РБ. Работы велись в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».



На прогулочной территории общественного пространства проделали значительный объём работ: уложена новая брусчатка, установлены бордюры, смонтированы опоры освещения, пергола с качелями. Главным украшением стала беседка, выполненная в историческом стиле с использованием кованых декоративных деталей.



Именно эту территорию выбрали жители Бирска в 2025 году во время Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных пространств для благоустройства.

Ранее сообщалось, что в Уфе по инициативе жителей обустроят школьную спортплощадку.