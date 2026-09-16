В Башкирии изменили составы призывных комиссий

В Башкирии внесли изменения в составы призывных комиссий. Указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Внесены изменения в основной состав призывной комиссии РБ и призывных комиссий муниципальных районов и городских округов республики. В частности, в основной состав призывной комиссии республики ввели медицинскую сестру Центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата РБ Фатхуллину И.А. Исключили Д.Р. Гайсину.

Также в ряды комиссий введены новые военные комиссары, представители МВД, муниципалитетов и центров занятости населения. Указ уже вступил в законную силу.

Напомним, с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу проводится в течение всего календарного года с 1 января по 31 декабря.