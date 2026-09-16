Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкирии

16 сентября в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с юным исполнителем башкирских песен в жанре оҙон көй Анваром Вахитовым из Кумертау. Руководитель региона пригласил подростка в гости во время общения с участниками III Всероссийской детской фольклориады в июне 2026 года.

На встречу 12-летний Анвар Вахитов из многодетной семьи приехал со своей мамой — Айгуль Явдатовной, которая работает заместителем директора по воспитательной работе прогимназии имени Искужина в Кумертау. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.