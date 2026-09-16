Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкирии

16 сентября в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с юным исполнителем башкирских песен в жанре оҙон көй Анваром Вахитовым из Кумертау. Руководитель региона пригласил подростка в гости во время общения с участниками III Всероссийской детской фольклориады в июне 2026 года.
На встречу 12-летний Анвар Вахитов из многодетной семьи приехал со своей мамой — Айгуль Явдатовной, которая работает заместителем директора по воспитательной работе прогимназии имени Искужина в Кумертау. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.
В копилке достижений подростка — участие и десятки побед в мероприятиях разного масштаба, в том числе в Республиканском телевизионном конкурсе «Сулпылар–2022», Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». А в сентябре 2026 года Анвар поступил в местную детскую музыкальную школу и учится играть на курае. Также изучает арабский язык, увлекается футболом.
Глава Башкортостана провёл экскурсию по рабочему пространству — показал свой кабинет, залы для встреч и совещаний. Радий Хабиров пожелал школьнику удачи в учёбе и новых творческих успехов.
— Талантливый мальчишка мне очень понравился. Он представлял нашу республику на Всероссийской детской фольклориаде, — сказал руководитель региона после встречи корреспонденту «Башинформа». — Мне хочется, чтобы такие хорошие дети приходили сюда, готов им проводить экскурсии и рассказывать о своей работе. Потому что каждый наш поступок должен нести в себе пользу. Вот он приедет домой и скажет, что тоже хочет идти вперёд и добиваться лучшего. Мы здесь им даём только хорошие смыслы.
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