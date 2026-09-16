Пятница, 18 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
Эксклюзив
18:56 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Школьник Анвар Вахитов из Кумертау посетил рабочий кабинет Главы Башкирии

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы Башкирии
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

16 сентября в Доме республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с юным исполнителем башкирских песен в жанре оҙон көй Анваром Вахитовым из Кумертау. Руководитель региона пригласил подростка в гости во время общения с участниками III Всероссийской детской фольклориады в июне 2026 года.

На встречу 12-летний Анвар Вахитов из многодетной семьи приехал со своей мамой — Айгуль Явдатовной, которая работает заместителем директора по воспитательной работе прогимназии имени Искужина в Кумертау. Она рассказала, что музыкальные способности у сына проявились в пять лет. Раскрыть талант мальчика помогла педагог, заслуженный работник культуры республики Ямиля Рамазанова, которая и привила любовь к народной песне.

Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы Башкирии
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы Башкирии
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы Башкирии
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы Башкирии
1 из 3

В копилке достижений подростка — участие и десятки побед в мероприятиях разного масштаба, в том числе в Республиканском телевизионном конкурсе «Сулпылар–2022», Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества «Золотой сапсан». А в сентябре 2026 года Анвар поступил в местную детскую музыкальную школу и учится играть на курае. Также изучает арабский язык, увлекается футболом.

Глава Башкортостана провёл экскурсию по рабочему пространству — показал свой кабинет, залы для встреч и совещаний. Радий Хабиров пожелал школьнику удачи в учёбе и новых творческих успехов.

— Талантливый мальчишка мне очень понравился. Он представлял нашу республику на Всероссийской детской фольклориаде, — сказал руководитель региона после встречи корреспонденту «Башинформа». — Мне хочется, чтобы такие хорошие дети приходили сюда, готов им проводить экскурсии и рассказывать о своей работе. Потому что каждый наш поступок должен нести в себе пользу. Вот он приедет домой и скажет, что тоже хочет идти вперёд и добиваться лучшего. Мы здесь им даём только хорошие смыслы.
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы Башкирии
Азат Мухамедьянов пресс-служба администрации Главы Башкирии
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба администрации Главы Башкирии
1 из 2
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru