Челябинские учёные изобрели йогурт нового поколения

Обычно добавки в йогуртах гибнут в кислой среде, но здесь эту проблему обошли с помощью дрожжей — они выступают как «капсулы» для куркумина и эргостерина (предшественника витамина D₂).
По информации 1obl.ru, куркумин предварительно измельчили ультразвуком, а эргостерин накопили прямо в дрожжевых клетках. В итоге в одном грамме такой биомассы — 34 мг куркумина или 10,5 мг эргостерина. Эту массу добавили в молоко вместе с обычной закваской, а также с растительными компонентами: мукой из проросшей пшеницы или белком из конопляного жмыха.
Результат превзошёл ожидания. Полезных бактерий стало в десять раз больше: 6,4×10⁷ против 4,6×10⁶ в обычном йогурте. Антиоксидантная активность выросла с 62 до 84%. А конопляный белок поднял содержание белка до 34% (в обычном — 24%), сделал продукт плотнее и уменьшил отделение сыворотки.
Проверка на инфузориях показала: добавки нетоксичны. Такой йогурт подойдёт для ежедневного рациона — он поддерживает микрофлору кишечника, иммунитет и защищает клетки от окислительного стресса.
Известно, что часть исследований ученых ЮУрГУ поддержал Российский научный фонд.
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