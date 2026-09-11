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09:53 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Ученые из Уфы изобрели препарат от ишемической болезни сердца

Соединение-кандидат создавали вместе с китайскими коллегами.

Инфаркт остается одной из главных причин смерти и инвалидности в мире.
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Наталья Овчарук

Принципиально новое соединение-кандидат для лечения острого инфаркта миокарда, которое работает не с сосудами, а с клетками сердца, изобрели ученые БГМУ и Ханчжоуского педагогического университета.

Инфаркт остается одной из главных причин смерти и инвалидности в мире. Современные методы терапии эффективно восстанавливают кровоток в закупоренных сосудах. Однако и после успешной операции отдаленные риски остаются высокими.

На первом этапе уфимские ученые и китайские коллеги создали молекулу, которая сокращает зону омертвения сердечной ткани. Исследователи зафиксировали значительное уменьшение зоны повреждения сердечной мышцы у лабораторных животных.

Как поделились создатели нового препарата-кандидата, в отличие от традиционной терапии, нацеленной на устранение тромбов и восстановление кровообращения сердечной мышцы, новая молекула работает иначе.

«Причина развития инфаркта миокарда — прекращение кровоснабжения участка сердечной мышцы за счет закупорки коронарных сосудов тромбом или фрагментом атеросклеротической бляшки, что ведет к ее гибели. Современное лечение направлено на восстановление кровотока с помощью различных методов лечения. Но здесь кроется парадокс: возвращение крови к поврежденной ткани само по себе наносит клеткам дополнительный удар. С помощью данной молекулы (соединения) мы нашли способ встроиться во внутренние механизмы клеточной гибели сердечной мышцы, „успокоить“ поврежденные ткани в тот самый критический момент, когда кровоток восстанавливается», — объяснил суть нового препарата заведующий кафедрой внутренних болезней ВО БГМУ Минздрава России Антон Тюрин.

Руководитель проекта, профессор Александр Самородов подчеркнул, что новая разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их. Задача будущего препарата — сделать восстановление кровотока безопасным для тканей. Чтобы после установки стента или растворения тромба сердечная мышца оставалась максимально живой и работоспособной. Это принципиально иной, более глубокий уровень терапии инфаркта. В ближайших планах — клинические испытания. Если они пройдут успешно, разработанное соединение станет основой первого в своем классе кардиопротектора, который будет защищать сердце не на уровне сосудов, а на уровне клеток.

Ранее Башинформ сообщал о прорывных исследованиях ученых Башкирии.

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