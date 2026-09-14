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12:11 (UTC+5), 14 Сентября 2026

Воспитатель детсада из Башкирии стала заслуженным работником образования

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии наградил воспитателя детского сада № 3 «Шатлык» села Акъяр Хайбуллинского района Альбину Шарипову. Указом Радия Хабирова педагогу дошкольного образования присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Республики Башкортостан».

Фото: Скриншот | Прямая трансляция оперативного совещания правительства в ЦУРе
Ляйсан Закирова
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С 7 по 11 сентября в Липецке проходил V Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы». За звание лучших боролись 85 учителей и 46 воспитателей из 87 регионов России, всего 131 человек.

Башкирию на конкурсе представляли два педагога: учитель башкирского языка и литературы Центра образования № 10 имени Анатолия Хохлова города Уфы Ляйсан Хасанова и воспитатель из Хайбуллинского района Альбина Шарипова.

На торжественной церемонии закрытия министр просвещения России Сергей Кравцов и руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев объявили имена победителей. Лучшей среди педагогов дошкольных образовательных организаций стала Альбина Шарипова.

Многолетний труд и профессионализм Альбины Илдусовны отметили на республиканском уровне.

«Спасибо вам за высокую оценку и признание моего труда. Для меня было большой честью представлять нашу республику на всероссийском уровне. Я надеюсь, что смогла достойно выступить и представить лучшие практики развития родной речи, – сказал воспитатель на церемонии награждения в ЦУРе. – Радий Фаритович, позвольте выразить вам благодарность от имени всего педагогического состава Башкирии за то, что создаете возможность для изучения родных языков в дошкольных образовательных организациях. Это очень важно».

Ранее на заседании Совета при Главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства наградили ярких представителей отрасли. 

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