В Уфе Глава Башкирии наградил представителей культуры и искусства

Орденом Салавата Юлаева награждены солист Музыкально-литературного лектория Башгосфилармонии имени Хусаина Ахметова Азамат Тимиров и директор студии «Аскар фильм» Айнур Аскаров.
Почетного звания «Народный артист Республики Башкортостан» удостоены артисты Башкирского государственного академического театра оперы и балета - артисты балета, исполняющие сольные партии, ведущие мастера сцены Софья Саитова и Сергей Бикбулатов, а также оперный солист, ведущий мастер сцены Руслан Хабибуллин.
Народными художниками Республики Башкортостан стали члены правления регионального отделения Творческого союза художников России в Башкортостане Камиль Бузыкаев и Вакиль Шайхетдинов.
Почетное звание «Заслуженный артист Республики Башкортостан» присвоено эстрадному артисту Арслану Тимирову, более известному как BABY Ti.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан» вручили концертмейстеру Концертно-театрального объединения города Кумертау Фаилю Каримову, заместителю директора по художественной части Городского дома культуры города Сибая Гузель Сингизовой, преподавателю по классу думбыры Детской школы искусств имени Адигама Искужина города Уфы Гульсасяк Шагаргазиной.
Благодарностью Главы Республики Башкортостан поощрен хореограф-постановщик Тимур Чугаев.
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