В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

По данным пресс-службы минтранса РБ, меры будут приняты 16 сентября с 00.00 до 05.00 Движение перекроют по направлению в сторону Уфы. Въезды со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» и около села Федоровка также будут закрыты.

Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Северном тоннеле.

Ранее в Башкирии отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры.