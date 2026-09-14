В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

По данным пресс-службы минтранса РБ, меры будут приняты 16 сентября с 00.00 до 05.00 Движение перекроют по направлению в сторону Уфы. Въезды со стороны федеральной трассы М-5 «Урал» и около села Федоровка также будут закрыты.
Ограничения связаны с проведением работ по техническому обслуживанию инженерных сетей в Северном тоннеле.
Ранее в Башкирии отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры.
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