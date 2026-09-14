В Башкирии отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, проверкой установлено, что покрытие на участке автодороги по бульвару Заки Валиди в Ишимбае «имело многочисленные повреждения в виде ям, неровностей». Это увеличивало риск совершения ДТП, «создавало угрозу для жизни и здоровья граждан».
По постановлению прокуратуры ответственное должностное лицо оштрафовано за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, дорожный участок отремонтирован.
Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе водитель экскаватора заплатит пострадавшему в ДТП пешеходу.
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