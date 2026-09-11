В Уфе водитель экскаватора заплатит пострадавшему в ДТП пешеходу

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в октябре 2025 года водитель экскаватора «Хендай Р 170 W-95» допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшего госпитализировали, его здоровью был причинен легкий вред.
Надзорные мероприятия показали, что водитель экскаватора официально не был трудоустроен. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании с виновника ДТП и его работодателя компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение.
Суд удовлетворил требования прокурора, обязав выплатить потерпевшему почти 140 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее троих жителей Башкирии отправили за решетку за наркобизнес.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.