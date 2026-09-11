В Уфе водитель экскаватора заплатит пострадавшему в ДТП пешеходу

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в октябре 2025 года водитель экскаватора «Хендай Р 170 W-95» допустил наезд на мужчину, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего госпитализировали, его здоровью был причинен легкий вред.

Надзорные мероприятия показали, что водитель экскаватора официально не был трудоустроен. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об установлении факта трудовых отношений, взыскании с виновника ДТП и его работодателя компенсации морального вреда и понесенных расходов на лечение.

Суд удовлетворил требования прокурора, обязав выплатить потерпевшему почти 140 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

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