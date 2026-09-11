Троих жителей Башкирии отправили за решетку за наркобизнес

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в январе 2024 года мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков, для работы которого привлек еще троих граждан в качестве курьеров и оператора.

В октябре 2025 года двое из них получили координаты нахождения партии наркотиков, которую расфасовали для дальнейшей реализации. При размещении запрещенных веществ в тайники их преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимые признали вину. Суд с учетом позиции гособвинителя назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 7 лет до 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Ранее организатору преступной деятельности вынесли обвинительный приговор.

Ранее в Башкирии пьяная ревнивица отправила соперницу в больницу.