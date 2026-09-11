В Башкирии пьяная ревнивица отправила соперницу в больницу

В Белорецком районе полиция задержала пьяную местную жительницу, которая стала участницей конфликта с пострадавшей женщиной.

События развернулись во время встречи, когда женщина вместе с мужем пришла в гости к знакомым. Во время застолья к компании присоединились ещё два человека — мужчина и женщина. Между гостями возник конфликт. Женщине не понравилось, что мужчина вошёл, крепко хлопнув дверью, чем изрядно напугал её дочь. Схватив стул, она нанесла мужчине удар по голове. В порыве гнева она также напала на женщину, которую приревновала к своему мужу.

Потерпевшая получила множественные травмы головы и тела. На следующий день пострадавшая была доставлена в местную больницу. Ее здоровью был причинен вред средней тяжести.

Полиция возбудила дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержанная женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном.

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