Житель Башкирии проиграл в «догонялки» с ГАИ

В Стерлитамаке накануне вечером инспекторы ДПС заметили на улице Курчатова автомобиль «Лада Калина». Водитель грубо нарушил правила: он выехал на встречную полосу. Когда полицейские попытались его остановить, мужчина проигнорировал требование и нажал на газ.

Началась погоня. Несколько кварталов лихач создавал реальную угрозу для других машин и пешеходов, пока инспекторам не удалось заблокировать его путь. За рулем оказался 20-летний местный житель с явными признаками алкогольного опьянения. Проверять степень опьянения официально парень отказался.

Теперь молодому человеку грозит сразу несколько серьезных штрафов за следующие нарушения: проезд на красный свет; выезд на встречную полосу; отказ остановиться по требованию полиции и отказ пройти медосвидетельствование.

Ранее авиакомпанию оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг в аэропорту Уфы.