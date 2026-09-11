Авиакомпанию оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг в аэропорту Уфы

Выяснилось, что в июне 2026 года на рейс, следовавший по маршруту Уфа — Сочи, авиакомпания по технической причине произвела замену самолета меньшей вместимостью, чем продано билетов. 11 пассажирам оплаченная услуга в установленный срок не была оказана. В аэропорт назначения они были отправлены другим воздушным судном.
Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.
По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.