Авиакомпанию оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг в аэропорту Уфы

Выяснилось, что в июне 2026 года на рейс, следовавший по маршруту Уфа — Сочи, авиакомпания по технической причине произвела замену самолета меньшей вместимостью, чем продано билетов. 11 пассажирам оплаченная услуга в установленный срок не была оказана. В аэропорт назначения они были отправлены другим воздушным судном.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.