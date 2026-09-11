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11:22 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Авиакомпанию оштрафовали за ненадлежащее оказание услуг в аэропорту Уфы

Уфимская транспортная прокуратура проверила соблюдение авиакомпанией правил оказания услуг перевозки.

Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Выяснилось, что в июне 2026 года на рейс, следовавший по маршруту Уфа — Сочи, авиакомпания по технической причине произвела замену самолета меньшей вместимостью, чем продано билетов. 11 пассажирам оплаченная услуга в установленный срок не была оказана. В аэропорт назначения они были отправлены другим воздушным судном.

Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем.

По материалам транспортной прокуратуры Роспотребнадзор привлек перевозчика к административной ответственности по статье «оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов» с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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