В России в судах начали тестировать ИИ

В нескольких регионах страны судебные органы тестируют искусственный интеллект, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС. Об этом пишут федеральные СМИ.
В пилоте задействованы четыре большие языковые модели. По словам Краснова, сейчас нейросети используются для транскрибации записи видео или звука судебных заседаний в текст, создания шаблонов документов, анализа доказательств. Также ИИ обучаются на судебных решениях Верховного суда и его правовых позициях.
Цель проекта — добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия, избежать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия. Окончательное решение в рассмотрении судебных дел всегда должно оставаться за судьёй, отметил председатель ВС РФ.
Проект имеет статус государственной важности и соответствующую секретность. Краснов не уточнял перечень регионов, участвующих в пилоте, и тестируемые модели. Известно, что они находятся на изолированных серверах, приоритетом является полная конфиденциальность и недопуск утечки материалов.
Ранее сообщали: с помощью ИИ начал работать Ситуационный центр Главы Башкирии.
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