Понедельник, 14 Сентября 2026
Уфа
+17 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:32 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В России в судах начали тестировать ИИ

Искусственный интеллект будет помогать судьям принимать взвешенное решение.

Фото: Башинформ | архив
Элина Ахметова
Прослушать статью:

В нескольких регионах страны судебные органы тестируют искусственный интеллект, сообщил председатель Верховного суда России Игорь Краснов на Форуме председателей верховных судов стран БРИКС. Об этом пишут федеральные СМИ.

В пилоте задействованы четыре большие языковые модели. По словам Краснова, сейчас нейросети используются для транскрибации записи видео или звука судебных заседаний в текст, создания шаблонов документов, анализа доказательств. Также ИИ обучаются на судебных решениях Верховного суда и его правовых позициях.

Цель проекта — добиться единообразия судебной практики, исключить логические противоречия, избежать судебных ошибок и повысить предсказуемость правосудия. Окончательное решение в рассмотрении судебных дел всегда должно оставаться за судьёй, отметил председатель ВС РФ.

Проект имеет статус государственной важности и соответствующую секретность. Краснов не уточнял перечень регионов, участвующих в пилоте, и тестируемые модели. Известно, что они находятся на изолированных серверах, приоритетом является полная конфиденциальность и недопуск утечки материалов.

Ранее сообщали: с помощью ИИ начал работать Ситуационный центр Главы Башкирии.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru