Фото: dragana-gordic|Magnific.com

erid:2VSb5w65N2e

В Уфе состоялось первое заседание Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Ключевым событием стал доклад представителей Билайна о внедрении ИИ-решений в работу Ситуационного центра Главы республики. Проект получил одобрение и будет реализован в ближайшее время.

В основе решения – омниканальная ИИ-платформа, ядром которой является Единая база знаний (ЕБЗ), – живая самообучающаяся система, аккумулирующая всю нормативно-справочную информацию и обеспечивающая единый стандарт ответов по всем каналам коммуникации. На этой базе развёрнуты современные ИИ-инструменты, позволяющие автоматизировать рутинные операции и подключать оператора только в сложных случаях.

Основная задача цифровых помощников – обеспечить мгновенный и качественный ответ на типовые обращения граждан в любое время суток, без очередей и переадресаций. Как отмечалось в докладе, от 60% до 70% запросов носят повторяющийся характер. Именно эту долю обращений возьмут на себя ИИ-ассистенты.

Цифровые помощники будут работать круглосуточно, принимая запросы по любым каналам: телефону, сайту, мессенджерам и соцсетям. Система распознаёт речь и текст, понимает намерение гражданина и даёт ответ из базы знаний, а если вопрос требует вмешательства человека, переводит обращение на оператора. Ожидаемые результаты – уменьшение времени обработки обращений на 20–30%, закрытие до 70% запросов без участия человека.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна:

«Для нас большая честь стать технологическим партнёром в столь значимом проекте. Внедрение единой омниканальной платформы с ИИ – это не просто модернизация контакт-центра, а качественно новый уровень взаимодействия власти и граждан. Мы хорошо понимаем потребности жителей республики и уверены, что цифровой помощник сделает получение государственных услуг максимально быстрым, удобным и доступным».

Светлана Кобзарь, директор Блока по развитию партнёрств и инновациям Билайна:

«Этот проект – яркий пример того, как передовые ИИ-технологии могут служить на благо общества. Наша мультиагентная платформа с самообучающейся Единой базой знаний и прогнозной аналитикой позволяет перейти от реактивного управления к проактивному: не просто обрабатывать обращения, а предвидеть и предотвращать проблемы. Мы гордимся, что именно Башкортостан планирует внедрение такого комплексного решения, и рассчитываем, что этот опыт станет ориентиром для всей страны».

Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан:

«Наша республика поставила перед собой задачу стремительного развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Ситуационный центр региона один из ключевых сервисов сбора обращений жителей и оперативного решения проблем. Только в этом году за 8 месяцев поступило свыше 121 тыс. звонков. Поэтому важна максимальная автоматизация процесса обработки таких обращений и ускорение принятия решений по ним».

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7713076301