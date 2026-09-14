В детских садах Башкирии будут изучать родной язык

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии сообщил, что в образовательную программу детских садов планируют включить изучение родных языков. Радий Хабиров отметил, что вопрос поднимался на встрече с молодыми учителями родного языка и литературы.
«Мы совсем недавно приняли решение заходить в детские сады с изучением родных языков. Нужно провести мозговой штурм и поработать, какой KPI мы хотим видеть», – поручил он первому заместителю премьер-министра правительства Уралу Кильсенбаеву.
Ранее «Башинформ» писал о том, что воспитатель из Хайбуллинского района стала победителем V Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы».
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