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21:04 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии ввели режим ЧС

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Инсаф Хужабирганов
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В Башкирии из-за гибели урожая после обильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров.

Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, обстановку, сложившуюся из-за гибели урожая на территориях Благоварского, Буздякского, Краснокамского, Татышлинского, Уфимского, Чишминского и Янаульского районов с 7 июля по 31 августа 2026 года, признали чрезвычайной. Режим ЧС будет действовать до 31 сентября.

Согласно документу, минсельхозу РБ и администрациям районов поручено реализовать план действий по смягчению последствий ЧС, связанных с переувлажнением почвы, сильными ливнями, ветром и градом.

Администрациям районов рекомендовано совместно с руководителями отраслевых организаций, крестьянских хозяйств принять меры по смягчению последствий переувлажнения почвы, сильного ливня, сильного ветра и крупного града. До 25 сентября 2026 года организации должны представить в пинсельхоз документы, подтверждающие ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание до момента повреждения.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Ранее сообщалось, что в Башкирии прогнозируют большой урожай масличных культур.

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