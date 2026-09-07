В Башкирии прогнозируют большой урожай масличных культур

«Урожай масличных ожидаем хороший — более одного миллиона тонн», — сказал Ильшат Фазрахманов, отвечая на вопрос Главы Башкирии Радия Хабирова по поводу прогнозов специалистов на будущий урожай масличных культур.
Пока же масличные культуры скошены в регионе на площади более 105 тысяч га, что составляет 14 процентов от плана. Намолочено свыше 135 тысяч тонн маслосемян.
Одновременно в Башкирии идет уборка еще одной технической культуры – сахарной свеклы. Пока убрано 5,7 тысячи га, накопано 215 тысяч тонн корнеплодов.
Сахарные заводы республики активно ведут заготовку сырья, отметили на совещании в правительстве региона. По данным на 3 сентября, сахарные завода Башкирии заготовили 46 тысяч тонн. Сахаристость корнеплодов составляет 15,8 процента.
Напомним, в текущем сезоне аграрии региона засеяли масличными культурами 707 тысяч гектаров — это рекордный показатель, который выше более чем на 10% прошлогоднего уровня. Увеличение площадей с высокомаржинальными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили ранее в аграрном ведомстве Башкирии. Так, подсолнечник занял в этом году 463 тысячи га, превысив план на 8,3%, рапс — 122 тысячи га (+10,9%). Больше всего масличными засеяли поля в Стерлитамакском, Куюргазинском, Фёдоровском и Давлекановском районах.
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