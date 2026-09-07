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13:57 (UTC+5), 07 Сентября 2026

В Башкирии прогнозируют большой урожай масличных культур

Аграрии Башкирии рассчитывают получить, как и в прошлом году, большой урожай масличных культур, сообщил вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

Фото: Юлия Бахшиева | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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«Урожай масличных ожидаем хороший — более одного миллиона тонн», — сказал Ильшат Фазрахманов, отвечая на вопрос Главы Башкирии Радия Хабирова по поводу прогнозов специалистов на будущий урожай масличных культур.

Пока же масличные культуры скошены в регионе на площади более 105 тысяч га, что составляет 14 процентов от плана. Намолочено свыше 135 тысяч тонн маслосемян.

Одновременно в Башкирии идет уборка еще одной технической культуры – сахарной свеклы. Пока убрано 5,7 тысячи га, накопано 215 тысяч тонн корнеплодов.

Сахарные заводы республики активно ведут заготовку сырья, отметили на совещании в правительстве региона. По данным на 3 сентября, сахарные завода Башкирии заготовили 46 тысяч тонн. Сахаристость корнеплодов составляет 15,8 процента. 

Напомним, в текущем сезоне аграрии региона засеяли масличными культурами 707 тысяч гектаров — это рекордный показатель, который выше более чем на 10% прошлогоднего уровня. Увеличение площадей с высокомаржинальными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили ранее в аграрном ведомстве Башкирии. Так, подсолнечник занял в этом году 463 тысячи га, превысив план на 8,3%, рапс — 122 тысячи га (+10,9%). Больше всего масличными засеяли поля в Стерлитамакском, Куюргазинском, Фёдоровском и Давлекановском районах.

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