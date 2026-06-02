В Башкирии засеяли масличными рекордное количество площадей

В текущем сезоне аграрии Башкирии засеяли масличными культурами 707 тысяч гектаров — это рекордный показатель, который выше более чем на 10% прошлогоднего уровня. Увеличение площадей с высокомаржинальными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в аграрном ведомстве.

Так, подсолнечник занял в этом году 463 тысячи га, превысив план на 8,3%, рапс — 122 тыс. гектаров (+10,9%).

«Это отражает устойчивый интерес сельхозпроизводителей к масличным культурам с высоким спросом на внутреннем и внешнем рынках», — добавили в минсельхозе Башкирии.

Больше всего масличными засеяли посевные площади в Стерлитамакском, Куюргазинском, Фёдоровском и Давлекановском районах.

«Важно, что экспортный потенциал Башкортостана остается высоким. К первой декаде мая 2026 года объём поставок продукции АПК за рубеж превысил 187 тысяч тонн. Это на 31,2% больше, чем год назад. Свыше 60% экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, что подчёркивает её ключевую роль в структуре внешних поставок», — резюмировали в министерстве сельского хозяйства РБ.

Напомним, по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» АПК республики к 2030 году необходимо увеличить объемы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5-2 раза к уровню 2021 года. Нацпроекты разработаны по поручению президента России Владимира Путина.