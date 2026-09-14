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19:32 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии школьница вытащила двух пенсионерок из воды

Фото: Фаниля Баширова | администрация Хайбуллинского района
Инсаф Хужабирганов

Шестиклассница Жасмин Уракова из Акъяра Хайбуллинского района спасла двух пенсионерок на реке Сакмара. Об этом сообщили в администрации района.

Девочка заметила двух пожилых женщин, которые не могли выбраться из воды из-за сильного течения. Жасмин не испугалась — передала свой надувной круг одной из женщин и помогла второй выбраться на берег.

В администрации района Жасмин Ураковой вручили благодарственное письмо. Школьница на награждение пришла с матерью. Гузель Уракова «Башинформу» рассказала, что ее дочь занимается плаванием в бассейне «Таналык».

«11 июля дочь с друзьями отдыхала на реке Сакмара. Она заметила, что пожилые женщины не могут выплыть, и сразу бросилась им на помощь. Позже они связались с нами, поблагодарили дочь и перевели ей деньги. Жасмин хорошо плавает, уже несколько лет занимается в комплексе „Таналык“. Горжусь, что у меня такая дочь», — поделилась Гузель.

Ранее в Башкирии полицейские спасли тонущего человека, сообщал Башинформ.

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