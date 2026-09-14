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10:12 (UTC+5), 14 Сентября 2026

В Башкирии объявили приём заявок на премию «Создатели»

В Башкортостане открыт приём заявок на соискание главной региональной награды в сфере креативных индустрий — премии «Создатели». Срок окончания приема работ — 30 сентября, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: пресс-служба | правительство РБ
Лейла Аралбаева
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Представители креативных индустрий республики могут участвовать в премии в следующих номинациях: «Креативный проект/продукт», «Культурный код», «Креативное событие года», «Креативная территория», «Креативный предприниматель», «Креативный наставник», «Креативный цифровой проект», «Креативный социальный проект», «Креативная точка притяжения», «Креативный локальный бренд».

Подать заявку можно на официальном сайте министерства и странице премии. Оценивать заявки будет экспертное жюри, состоящее из профессионалов федерального и регионального уровней. Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения премии с участием Главы Башкортостана.

— Идея премии «Создатели» появилась у нас во время разработки мер поддержки креативной индустрии. Мы решили, что должны ежегодно подводить итоги и чествовать лучших представителей творческих профессий. Надеюсь, это станет доброй традицией на долгие годы. Наш Башкортостан богат талантливыми людьми. Они удивляют и радуют жителей не только нашей республики и России, но и уже обладают международным авторитетом. Чего стоят наши музыкальные произведения, IT-продукты, башкирское кино и анимация! А проекты наших урбанистов завоевывают награды на самых престижных международных конкурсах. Нам определённо есть кем и чем гордиться, — отметил руководитель региона.

Премия учреждена в 2025 году по инициативе Радия Хабирова. Организатором выступает министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». В 2025 году на первую премию «Создатели» поступило более 400 заявок со всей республики. Награды вручались по 10 номинациям и двум специальным. В торжественной церемонии приняли участие более 700 гостей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии премию «Создатели» будут вручать ежегодно.

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