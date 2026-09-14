В аэропорту Уфы задержали 22 рейса

Так, по сведениям международного аэропорта «Уфа», происшествий по безопасности не зафиксировано, но было задержано 22 рейса.
В «Башавтотрансе» сообщили, что ДТП с пострадавшими не было. По сведениям Южного автовокзала РБ, срывов рейсов нет. На линии Куйбышевской железной дороги происшествий по безопасности также не зафиксировано.
Всего в республике за прошедшие сутки произошло 6 ДТП, из них по Уфе — 3. Пострадало 6 человек, 1 человек погиб.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на дорогах Башкирии массово проверяют водителей.
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