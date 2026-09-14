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08:34 (UTC+5), 14 Сентября 2026

На дорогах Башкирии массово проверяют водителей

Фото: Владимир Севастьянов | канал в Макс
Галина Бахшиева

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил об очередных рейдах ГАИ на дорогах республики.

Как рассказал Владимир Севастьянов, сегодня утром проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:
— на 1307-м, 1508-м километрах автодороги М-5 «Урал»,  
— на 6-м, 113-м и 198-м километрах автодороги Уфа – Оренбург, 
— на 101-м километре автодороги Р-240,
— на 103-м километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — пояснил Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».

Ранее в Уфе задержали несовершеннолетних за рулём автомобилей и мопеда, сообщал Башинформ.

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