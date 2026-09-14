На дорогах Башкирии массово проверяют водителей

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил об очередных рейдах ГАИ на дорогах республики.
Как рассказал Владимир Севастьянов, сегодня утром проходят массовые проверки водителей на следующих участках автодорог:
— на 1307-м, 1508-м километрах автодороги М-5 «Урал»,
— на 6-м, 113-м и 198-м километрах автодороги Уфа – Оренбург,
— на 101-м километре автодороги Р-240,
— на 103-м километре автодороги Уфа – Бирск – Янаул.
«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — пояснил Севастьянов. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».
Ранее в Уфе задержали несовершеннолетних за рулём автомобилей и мопеда, сообщал Башинформ.
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