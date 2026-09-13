В Уфе задержали несовершеннолетних за рулём автомобилей и мопеда

‎В рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника», сотрудники Госавтоинспекции Уфы остановили несовершеннолетних за рулем автомобилей и мопеда.

‎12 сентября на ул. Первомайская, д. 46 был остановлен мопед. В ходе проверки документов установлено, что управлял данным транспортным средством 17 — летней юноша без водительского удостоверения. Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.

‎12 сентября на проспекте Дружбы народов д. 21, был остановлен автомобиль «Тойота Королла». В ходе проверки документов установлено, что управлял транспортным средством 16-летний юноша без водительского удостоверения. Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.

‎12 сентября на ул. Производственная д. 4, был остановлен автомобиль «Ваз-21140» В ходе проверки документов установлено, что управлял транспортным средством 17-летний юноша без водительского удостоверения. ‎Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.

‎Во всех случаях в отношении родителей несовершеннолетних материалы для проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних. Кроме этого, будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.

‎Госавтоинспекция Уфы предупреждает:

‎"Родители, вы в ответе за детей и за их поступки на дороге. За передачу управления несовершеннолетнему — реальные штрафы и постановка на профилактический учёт. В случае ДТП — уголовная ответственность».