В Уфе задержали несовершеннолетних за рулём автомобилей и мопеда

В рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника», сотрудники Госавтоинспекции Уфы остановили несовершеннолетних за рулем автомобилей и мопеда.
12 сентября на ул. Первомайская, д. 46 был остановлен мопед. В ходе проверки документов установлено, что управлял данным транспортным средством 17 — летней юноша без водительского удостоверения. Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.
12 сентября на проспекте Дружбы народов д. 21, был остановлен автомобиль «Тойота Королла». В ходе проверки документов установлено, что управлял транспортным средством 16-летний юноша без водительского удостоверения. Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.
12 сентября на ул. Производственная д. 4, был остановлен автомобиль «Ваз-21140» В ходе проверки документов установлено, что управлял транспортным средством 17-летний юноша без водительского удостоверения. Транспорт помещен на специализированную охраняемую стоянку.
Во всех случаях в отношении родителей несовершеннолетних материалы для проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, для решения вопроса о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних. Кроме этого, будет решаться вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
Госавтоинспекция Уфы предупреждает:
"Родители, вы в ответе за детей и за их поступки на дороге. За передачу управления несовершеннолетнему — реальные штрафы и постановка на профилактический учёт. В случае ДТП — уголовная ответственность».
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