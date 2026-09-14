УУНиТ инвестировал более 6 млн рублей в подготовку операторов БПЛА

Уфимский университет науки и технологий с 1 сентября 2025 года запустил на базе военного учебного центра (ВУЦ) отдельный цикл, посвящённый беспилотной авиации. Программа ориентирована на студентов, обучающихся по программе солдат запаса, а с 2027 года ВУЦ планирует готовить офицеров для комплексов беспилотных систем.

По словам ректора вуза Вадима Захарова, внедрение специализированных циклов в рамках военного обучения свидетельствует о системной интеграции беспилотных технологий в высшее образование.

«Наш университет формирует новый стандарт подготовки кадров, где оператор БПЛА — это квалифицированный инженер, способный обеспечить полный жизненный цикл эксплуатации техники», — подчеркнул Захаров.

На оснащение учебного процесса университет направил свыше 6 млн рублей. В распоряжении курсантов появились современные стенды-планшеты и внушительный авиапарк: восемь БПЛА самолётного типа и девять коптеров. Для безопасного старта обучения закуплены пять мини-дронов, предназначенных для отработки базовых навыков перед переходом к более серьёзной технике.