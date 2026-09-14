УУНиТ инвестировал более 6 млн рублей в подготовку операторов БПЛА

Уфимский университет науки и технологий с 1 сентября 2025 года запустил на базе военного учебного центра (ВУЦ) отдельный цикл, посвящённый беспилотной авиации. Программа ориентирована на студентов, обучающихся по программе солдат запаса, а с 2027 года ВУЦ планирует готовить офицеров для комплексов беспилотных систем.
По словам ректора вуза Вадима Захарова, внедрение специализированных циклов в рамках военного обучения свидетельствует о системной интеграции беспилотных технологий в высшее образование.
«Наш университет формирует новый стандарт подготовки кадров, где оператор БПЛА — это квалифицированный инженер, способный обеспечить полный жизненный цикл эксплуатации техники», — подчеркнул Захаров.
На оснащение учебного процесса университет направил свыше 6 млн рублей. В распоряжении курсантов появились современные стенды-планшеты и внушительный авиапарк: восемь БПЛА самолётного типа и девять коптеров. Для безопасного старта обучения закуплены пять мини-дронов, предназначенных для отработки базовых навыков перед переходом к более серьёзной технике.
Кроме того, оборудованы три полноценных рабочих места для авиатехников. Студенты смогут не только управлять дронами, но и глубоко понимать их «анатомию». Можно проводить диагностику аккумуляторов, проверку пропеллеров и анализировать спектр электромагнитных колебаний. Эти навыки важны для оперативного ремонта электроники после жёстких посадок или сбоев датчиков. Чтобы обучение не прерывалось из-за поломок, приобретён 3D-принтер. Теперь курсанты могут самостоятельно печатать запчасти, которые чаще всего выходят из строя в процессе эксплуатации.
Начальник ВУЦ полковник Евгений Сотников отметил, что такой подход позволяет студентам получить теоретические знания и на практике разобраться в «начинке» современных дронов, что крайне важно для их эффективного применения.
«Мы создаём все условия, чтобы наши выпускники выходили из вуза готовыми инженерами и операторами, способными обслуживать и восстанавливать технику в любых условиях», — заявил он.
Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.
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