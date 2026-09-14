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16:10 (UTC+5), 14 Сентября 2026

УУНиТ инвестировал более 6 млн рублей в подготовку операторов БПЛА

Фото: Адэлия Касимова | пресс-служба УУНиТ
Эдуард Кускарбеков

Уфимский университет науки и технологий с 1 сентября 2025 года запустил на базе военного учебного центра (ВУЦ) отдельный цикл, посвящённый беспилотной авиации. Программа ориентирована на студентов, обучающихся по программе солдат запаса, а с 2027 года ВУЦ планирует готовить офицеров для комплексов беспилотных систем.

По словам ректора вуза Вадима Захарова, внедрение специализированных циклов в рамках военного обучения свидетельствует о системной интеграции беспилотных технологий в высшее образование.

«Наш университет формирует новый стандарт подготовки кадров, где оператор БПЛА — это квалифицированный инженер, способный обеспечить полный жизненный цикл эксплуатации техники», — подчеркнул Захаров.

На оснащение учебного процесса университет направил свыше 6 млн рублей. В распоряжении курсантов появились современные стенды-планшеты и внушительный авиапарк: восемь БПЛА самолётного типа и девять коптеров. Для безопасного старта обучения закуплены пять мини-дронов, предназначенных для отработки базовых навыков перед переходом к более серьёзной технике.

Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Адэлия Касимова пресс-служба УУНиТ
Фото: Адэлия Касимова | пресс-служба УУНиТ
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Кроме того, оборудованы три полноценных рабочих места для авиатехников. Студенты смогут не только управлять дронами, но и глубоко понимать их «анатомию». Можно проводить диагностику аккумуляторов, проверку пропеллеров и анализировать спектр электромагнитных колебаний. Эти навыки важны для оперативного ремонта электроники после жёстких посадок или сбоев датчиков. Чтобы обучение не прерывалось из-за поломок, приобретён 3D-принтер. Теперь курсанты могут самостоятельно печатать запчасти, которые чаще всего выходят из строя в процессе эксплуатации.

Начальник ВУЦ полковник Евгений Сотников отметил, что такой подход позволяет студентам получить теоретические знания и на практике разобраться в «начинке» современных дронов, что крайне важно для их эффективного применения.

«Мы создаём все условия, чтобы наши выпускники выходили из вуза готовыми инженерами и операторами, способными обслуживать и восстанавливать технику в любых условиях», — заявил он.

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Напомним, в Башкирии объявили набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут получить ответы на актуальные вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00.

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