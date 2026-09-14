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12:48 (UTC+5), 14 Сентября 2026

Участники проекта «Атайсал» в Башкирии оказали помощь на 2 млрд рублей

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

Участники проекта «Атайсал» за пять лет реализовали благотворительные и социальные проекты на более 2 млрд рублей. Сумму на оперативном совещании правительства в ЦУРе озвучил Радий Хабиров. Руководитель региона отметил, что это только официально заявленные проекты. А точную сумму пожертвований на поддержку малой родины подсчитать невозможно.

«Представляете, не бог весть какие богатые люди находят деньги на проект, небольшие предприниматели вкладывают до 10 млн в свои родные деревни. Это просто удивительно! Понятно, что кто-то больше помогает, кто-то меньше. Но нам дорого внимание. Это в большую экономику выходит. За пять лет — более двух миллиардов частных вложений. Абсолютно уверен, что мы и половину не посчитали. Потому что многие, согласно всем законам божьим, придерживаются принципа "сделал и не говори об этом"», — подчеркнул Глава Башкирии.

Как ранее писал «Башинформ», на минувшей неделе в Уфе прошел пятый республиканский форум «Ватан көсө – сила Отечества».

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