Радий Хабиров озвучил итоги пятилетия проекта «Атайсал»

Об этом сегодня на пленарном заседании пятого, юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Этот проект один из самых светлых. Здесь собрались люди с большим сердцем. Это, наверное, самое главное, чего мы добиваемся и хотели сделать. У каждого человека есть потребность, чтобы его личная жизнь состоялась, он добился определённого успеха, у него была хорошая материальная жизнь и так далее. Но есть ещё очень-очень важное, порой нематериальное, о чём мы редко говорим, но оно нужно каждому нормальному человеку — это признание. Это признание со стороны своих земляков, слова уважения от земляков, поддержка от земляков. Это очень важно.

Каждый из нас, каждый сидящий сегодня в этом зале, в президиуме — это ровно те люди, которые говорят: «Я должен прожить жизнь так, чтобы моим детям, внукам не было стыдно, когда будет произноситься фамилия их отца или деда, мамы или бабушки». Этот проект про реальные дела, про то, что можно реально пощупать, что реально помогает людям», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что наше общество укрепилось и консолидировалось вокруг специальной военной операции.

«Такого отношения друг к другу, такого объединения ради поддержки наших ребят, ради поддержки нашей республики, нашей страны мы давно не испытывали. И сейчас мы смотрим друг на друга как граждане одной страны, жители одной республики, одного села, одного города — с уважением, любовью и пониманием.

Наверное, нет села какого-либо большого, маленького, где не объединились бы наши женщины, ветераны труда и стали делать всё, что они могут для фронта. Это носки, какая-то одежда, тёплые свечи и так далее, то, что нашим ребятам необходимо и что делает их службу несколько легче.

Главным девизом нашей жизни, нашей деятельности сейчас является «Всё для Победы». Нет ничего более важного для людей, кроме как воины-участники специальной военной операции. Они воюют, а мы должны им помогать. И это справедливо на самом деле», – сказал Радий Хабиров.