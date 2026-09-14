Многодетной маме из Башкирии помогли организовать массажный салон

Как рассказали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом ВК, многодетная мама обратилась за поддержкой на «Предпринимательский час» в мэрии города, где представила свой проект студии ручного и аппаратного массажа. После успешной защиты в центре занятости Фарида получила средства в рамках соцконтракта (АСПК). На них женщина закупила необходимое оборудование.

Теперь в ее планах освоение новых методик и расширение услуг.

Ранее учительница физкультуры из Башкирии открыла фитнес-студию.