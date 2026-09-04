Учительница физкультуры из Башкирии открыла фитнес-студию

Продолжительное время Ирина Акбулатова вела для школьников Нуримановского района уроки физкультуры. Однако со временем преподавательница решила основать собственную фитнес-студию, где могли бы заниматься люди разных возрастов.

Со своим проектом Ирина Акбулатова заявилась на муниципальный «Предпринимательский час», где ей помогли получить госсубсидию в рамках соцконтракта.

Как рассказали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом, тренировки в студии проводятся в трех группах.

Ранее житель Башкирии благодаря господдержке открыл электромастерскую.