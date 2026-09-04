Житель Башкирии благодаря господдержке открыл электромастерскую

«Впервые что-то разбирать и ремонтировать я начал уже в школе. Мастерская у меня раньше была дома. Хобби превратилось в работу, благодаря любимому делу я постепенно стал зарабатывать. И появилась мысль более профессионально заняться этим, пройти дополнительное обучение как повышение квалификации. Параллельно готовил бизнес-план», — рассказал Алексей Соковец в интервью группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.

Инициативу поддержали и выделили средства на закупку необходимого профессионального оборудования (паяльные станции, микроскоп, осциллограф), программного обеспечения и расходных материалов.

Мастерская Алексея находится в центре Дорогино — в сервисе можно не только отремонтировать электронику, но и решить различные техзадачи. В планах предпринимателя — организовать здесь магазин аксессуаров и мелкой техники.

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