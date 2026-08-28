Семья из Башкирии занялась мясопродукцией

Супруги Ильдар и Эльза Ишмаевы успешно развивают семейный бизнес по производству мясной продукции в Чишминском районе. Предприниматели прошли путь от небольшого магазина до современного комплекса, рассказали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.
Свой путь Ишмаевы начали в 2018 году. Семья обратилась за поддержкой в администрацию муниципалитета — проект успешно рассмотрели и помогли подобрать подходящее помещение, а также оказали содействие в получении субсидии в размере около 1 млн рублей на возмещение части затрат.
Благодаря господдержке Ильдару и Эльзе удалось расширить производство, приобрести современное оборудование и увеличить производственные мощности. Сегодня предприятие работает в современном комплексе площадью 170 «квадратов», где расположены складские и производственные помещения, цех рубки и мясная кухня.
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