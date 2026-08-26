Власти Башкирии помогли жителю Языково создать столярную мастерскую

Свыше 10 лет житель села Языково Юрий Раскопин создает авторские деревянные изделия, в какой-то момент решил открыть собственную столярную мастерскую.
Для этого предприниматель обратился в администрацию Благоварского района, где его идею поддержали на одном из предпринимательских часов. Мужчина оформил самозанятость и получил средства по соцконтракту (АСПК). Благодаря финансовой господдержке Раскопин закупил необходимое оборудование.
«В его планах — расширить мастерскую, наладить выпуск деревянных игрушек и других авторских изделий, а также усилить продвижение продукции в соцсетях. В 2026 году предпринимателя включили в реестр субъектов креативных индустрий РБ», — сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом.
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