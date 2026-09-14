Артисты Башкирского театра стали лауреатами фестиваля памяти Гуркина

По окончании спектакля коллектив театра поздравили представители Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» и Черемховского филиала «Туган тел». Директор СГТКО, заслуженный работник культуры РБ Харис Абдрахимов вручил благодарственные письма министерства культуры Республики Башкортостан и Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и памятные подарки коллективу Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина.

Художественный руководитель Башкирского драматического театра им. Ильшата Юмагулова СГТКО, народный артист РБ Ильхам Рахимов вручил благодарственные письма от Всемирного курултая башкир, и выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство.

«Для нашего театра им. Ильшата Юмагулова огромная честь войти в число участников Первого Всероссийского театрального фестиваля „Театральная провинция“ памяти В. П. Гуркина, – сказал Ильхам Рахимов. – Мы приехали в Иркутскую область с особой миссией и большой ответственностью, ведь именно здесь жил и работал Владимир Павлович. На гостеприимной сцене Черемховского драматического театра мы представили зрителю нашу версию его бессмертной пьесы „Любовь и голуби“. Это постановка заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Мусалима Кульбаева. Для нас было важно показать этот спектакль именно на родине автора: пьеса невероятно народная, пронзительная, полная того самого русского характера, юмора и теплоты, которые понятны без перевода в любой точке нашей страны. От лица всего коллектива я искренне благодарю организаторов фестиваля за теплый прием, невероятное гостеприимство и ту душевную атмосферу, которая царила все эти дни. Отдельные слова признательности хочется сказать черемховскому зрителю — это публика с очень чутким сердцем. Их реакция в зале была для нас лучшим подтверждением того, что история семьи Кузякиных продолжает жить и трогать души людей спустя десятилетия. Уезжаем с чувством глубокой творческой радости и обязательно будем рады новым встречам».

Первый Всероссийский театральный фестиваль «Театральная провинция» памяти В. П. Гуркина прошел в городе Черемхово Иркутской области с 6 по 13 сентября. В год 75-летия драматурга фестиваль впервые получил всероссийский статус при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и минкультуры региона. Жюри возглавил театральный деятель Башкортостана, и. о. ректора Уфимского института искусств Ильмар Альмухаметов, а почётным гостем стала дочь писателя Екатерина Гуркина. В конкурсную программу вошли шесть постановок по произведениям В. П. Гуркина, представленных театрами из Черемхово, Тамбова, Стерлитамака, Томска, Губкина и Нюрбы. Помимо показов, программа включала круглый стол, пресс-конференции, читки пьес, обсуждения, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, поездку на Байкал.

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