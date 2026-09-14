Артисты Башкирского театра стали лауреатами фестиваля памяти Гуркина

Артисты Башкирского драматического театра им. Ильшата Юмагулова Стерлитамакского театрально-концертного объединения стали победителями первого Всероссийского театрального фестиваля «Театральная провинция» памяти В. П. Гуркина. Народная артистка Республики Башкортостан Ляйсан Каримова и заслуженный артист Республики Башкортостан Расиль Сынбулатов одержали победу в номинациях «Лучшая женская роль» и «Лучшая мужская роль».
Башкирский театр представил спектакль «Мөхәббәт һәм күгәрсендәр» («Любовь и голуби»). Любимая несколькими поколениями история была тепло принята зрителями. На обсуждении после спектакля многие отмечали, что хотя сюжет был знаком, башкирские актеры создали свои, уникальные образы. Члены жюри отметили профессионализм, искренность и душевный ансамбль театра. Роли исполнили, помимо названных выше актеров, народная артистка РБ Физалия Рахимова, артисты драмы Ильгиз Акимбетов, Гульемеш Ибрагимова, Фаниль Карачурин, Айсылу Исмагилова, Камилла Камалова. Настоящим украшением спектакля стали танцевальные эпизоды в исполнении Ильнура Аджитарова, Лилии Ахуновой, Ильнура Салимгареева и Нэркэс Юсуповой. Высоко была оценена работа постановочной группы: режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств РБ Мусалима Кульбаева, художника, заслуженного деятеля искусств РБ Юлии Гилязевой, художника по свету Лилии Гарифуллиной, балетмейстера Андрея Сорокина.
«По-моему, это лучший спектакль „Любовь и голуби“, который я видела за лет пять. Я настолько порадовалась вашей национальной органике — я впервые вижу такой спектакль. Вы органичные, простые и добрые, у вас замечательный ансамбль. Я просто в вас влюбилась, спасибо вам огромное!» – сказала дочь драматурга и сценариста Владимира Гуркина – Екатерина Гуркина.
По окончании спектакля коллектив театра поздравили представители Иркутской областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» и Черемховского филиала «Туган тел». Директор СГТКО, заслуженный работник культуры РБ Харис Абдрахимов вручил благодарственные письма министерства культуры Республики Башкортостан и Стерлитамакского государственного театрально-концертного объединения и памятные подарки коллективу Черемховского драматического театра им. В.П. Гуркина.
Художественный руководитель Башкирского драматического театра им. Ильшата Юмагулова СГТКО, народный артист РБ Ильхам Рахимов вручил благодарственные письма от Всемирного курултая башкир, и выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство.
«Для нашего театра им. Ильшата Юмагулова огромная честь войти в число участников Первого Всероссийского театрального фестиваля „Театральная провинция“ памяти В. П. Гуркина, – сказал Ильхам Рахимов. – Мы приехали в Иркутскую область с особой миссией и большой ответственностью, ведь именно здесь жил и работал Владимир Павлович. На гостеприимной сцене Черемховского драматического театра мы представили зрителю нашу версию его бессмертной пьесы „Любовь и голуби“. Это постановка заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан Мусалима Кульбаева. Для нас было важно показать этот спектакль именно на родине автора: пьеса невероятно народная, пронзительная, полная того самого русского характера, юмора и теплоты, которые понятны без перевода в любой точке нашей страны. От лица всего коллектива я искренне благодарю организаторов фестиваля за теплый прием, невероятное гостеприимство и ту душевную атмосферу, которая царила все эти дни. Отдельные слова признательности хочется сказать черемховскому зрителю — это публика с очень чутким сердцем. Их реакция в зале была для нас лучшим подтверждением того, что история семьи Кузякиных продолжает жить и трогать души людей спустя десятилетия. Уезжаем с чувством глубокой творческой радости и обязательно будем рады новым встречам».
Первый Всероссийский театральный фестиваль «Театральная провинция» памяти В. П. Гуркина прошел в городе Черемхово Иркутской области с 6 по 13 сентября. В год 75-летия драматурга фестиваль впервые получил всероссийский статус при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и минкультуры региона. Жюри возглавил театральный деятель Башкортостана, и. о. ректора Уфимского института искусств Ильмар Альмухаметов, а почётным гостем стала дочь писателя Екатерина Гуркина. В конкурсную программу вошли шесть постановок по произведениям В. П. Гуркина, представленных театрами из Черемхово, Тамбова, Стерлитамака, Томска, Губкина и Нюрбы. Помимо показов, программа включала круглый стол, пресс-конференции, читки пьес, обсуждения, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, поездку на Байкал.
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