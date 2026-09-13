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12:43 (UTC+5), 13 Сентября 2026

Жители Башкирии стали лауреатами фестиваля «Золотая площадь» в Китае

С 4 по 12 сентября в китайском Циньхуандао прошел II Международный фестиваль традиционных культур «Золотая площадь». Россию представляли более 50 коллективов.

Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества
Лейла Аралбаева
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Народная студия башкирского народного костюма «Селтәр» достойно и ярко показала богатство башкирской культуры.

Как рассказали в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, участники из Башкирии привезли масштабную выставку традиционных костюмов, предметов интерьера и аутентичную башкирскую кухню. Еще мастерицы провели мастер-классы по мокрому валянию из шерсти и росписи тканей башкирскими орнаментами, и китайская публика была в полном восторге

По итогам конкурса в номинации «Декоративно-прикладное творчество» студийцы стали лауреатами I степени.

Башкирский этновечер «Киске уйын» также признан лауреатом I степени.

— Мы познакомили китайцев с нашими лучшими народными играми, инструментальным исполнением на думбыре и кубызе, песнями и танцами, — поделились участники.

Студия «Селтәр» представила легендарный танец «Кумысницы» и шуточный танец демских башкир и также стала лауреатом I степени. Хореография создана под руководством заслуженной артистки РБ Гузель Маминой.

Невероятный восторг у зрителей и жюри вызвал наш уникальный костюм «Жена Тархана». Автором является руководитель студии, мастер художественных народных промыслов РБ Фатима Хайретдинова. Этот костюм признан самым лучшим костюмом фестиваля.

пресс-служба Республиканский центр народного творчества
пресс-служба Республиканский центр народного творчества
Фото: пресс-служба | Республиканский центр народного творчества
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