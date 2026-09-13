Жители Башкирии стали лауреатами фестиваля «Золотая площадь» в Китае

Народная студия башкирского народного костюма «Селтәр» достойно и ярко показала богатство башкирской культуры.
Как рассказали в пресс-службе Республиканского центра народного творчества, участники из Башкирии привезли масштабную выставку традиционных костюмов, предметов интерьера и аутентичную башкирскую кухню. Еще мастерицы провели мастер-классы по мокрому валянию из шерсти и росписи тканей башкирскими орнаментами, и китайская публика была в полном восторге
По итогам конкурса в номинации «Декоративно-прикладное творчество» студийцы стали лауреатами I степени.
Башкирский этновечер «Киске уйын» также признан лауреатом I степени.
— Мы познакомили китайцев с нашими лучшими народными играми, инструментальным исполнением на думбыре и кубызе, песнями и танцами, — поделились участники.
Студия «Селтәр» представила легендарный танец «Кумысницы» и шуточный танец демских башкир и также стала лауреатом I степени. Хореография создана под руководством заслуженной артистки РБ Гузель Маминой.
Невероятный восторг у зрителей и жюри вызвал наш уникальный костюм «Жена Тархана». Автором является руководитель студии, мастер художественных народных промыслов РБ Фатима Хайретдинова. Этот костюм признан самым лучшим костюмом фестиваля.
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