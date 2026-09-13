В Башкирии объявлена беспилотная опасность

В Башкирии утром 13 сентября ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

«Объявлена Беспилотная опасность на территории Республики Башкортостан. Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

Рекомендуется покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение и не подходить к окнам.

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