В Аскинском районе Башкирии начался долгожданный ремонт автодороги

Сегодня глава администрации Аскинского района Денис Юсупов проинспектировал участок автомобильной дороги Старобалтачево — Аскино (км 27+400 — км 34+743). Подрядная организация приступила к ремонту. Общая протяжённость участка по контракту составляет более семи километров.
Ремонт будет выполняться поэтапно. В этом году планируется выполнить работы на участке протяжённостью 820 метров: устройство дорожного покрытия, укрепление обочин и планировка откосов.
Контракт рассчитан на три года — до 30 октября 2028 года. Генеральный подрядчик — «Башкиравтодор», субподрядчик — «Уралдорстрой».
«Вопрос ремонта этой дороги неоднократно поднимался жителями — через систему „Инцидент Менеджмент“, Платформу обратной связи и в личных обращениях. Сегодня долгожданный ремонт наконец начался, — отметил Денис Юсупов. — На месте обсудил с представителями подрядчика организацию работ и дальнейшие этапы ремонта. Данная дорога имеет огромное значение для жителей района. Её ремонт позволит повысить безопасность движения и сделать поездки более комфортными. Ход ремонта держу на личном контроле. Водителей прошу с пониманием относиться к возможным временным ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков».
Ранее «Башинформ» сообщал о ремонте изношенного покрытия участка 50-километровой дороги Старобалтачево — Аскино в 3,5 км от села Мата.
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