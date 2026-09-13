В Аскинском районе Башкирии начался долгожданный ремонт автодороги

Сегодня глава администрации Аскинского района Денис Юсупов проинспектировал участок автомобильной дороги Старобалтачево — Аскино (км 27+400 — км 34+743). Подрядная организация приступила к ремонту. Общая протяжённость участка по контракту составляет более семи километров.

Ремонт будет выполняться поэтапно. В этом году планируется выполнить работы на участке протяжённостью 820 метров: устройство дорожного покрытия, укрепление обочин и планировка откосов.

Контракт рассчитан на три года — до 30 октября 2028 года. Генеральный подрядчик — «Башкиравтодор», субподрядчик — «Уралдорстрой».