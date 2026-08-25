На севере Башкирии обновили межрайонную дорогу

В Башкирии отремонтировали изношенное покрытие участка 50-километровой дороги Старобалтачево — Аскино, сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики. Это 3,5 км рядом с селом Мата. Дорога проходит Балтачевский и Аскинский районы, через Новобалтачево, Штанды, Мата, Кигазы, связывая шесть населённых пунктов.

Также в северной части республики ремонтируют мост через Таршу в Белокатайском районе, недавно запустили движение по мосту через Большой Танып на трассе Уфа — Бирск — Янаул. На этой важной трассе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году ремонтируют несколько участков общей протяжённостью 28 км.