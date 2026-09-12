В Уфе с пожарного смыли сажу и копоть, накопившиеся за годы службы

По данным пресс-службы МЧС по РБ, Александр пришел в ведомство в 2002 году после службы в Вооруженных силах РФ. За годы работы он неоднократно принимал участие в ликвидации крупных пожаров, спасая жизни и имущество жителей Уфы. Для молодых сотрудников Гребнев стал наставником, помогающим грамотно действовать в экстремальных ситуациях.
«Грустно, буду скучать. Это не только моя команда — это моя семья», — поделился эмоциями Александр.
Коллеги пожелали ему удачи на новом этапе жизни.
Ранее в Башкирии официально подтвердили ликвидацию всех лесных пожаров.
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