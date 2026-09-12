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22:12 (UTC+5), 12 Сентября 2026

В Уфе с пожарного смыли сажу и копоть, накопившиеся за годы службы

В 1-й пожарно-спасательной части МЧС Башкирии состоялись проводы на заслуженный отдых командира отделения Александра Гребнева. Он посвятил службе в пожарной охране более 20 лет.

Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
Ксения Калинина

По данным пресс-службы МЧС по РБ, Александр пришел в ведомство в 2002 году после службы в Вооруженных силах РФ. За годы работы он неоднократно принимал участие в ликвидации крупных пожаров, спасая жизни и имущество жителей Уфы. Для молодых сотрудников Гребнев стал наставником, помогающим грамотно действовать в экстремальных ситуациях.

«Грустно, буду скучать. Это не только моя команда — это моя семья», — поделился эмоциями Александр.

Коллеги пожелали ему удачи на новом этапе жизни.

Ранее в Башкирии официально подтвердили ликвидацию всех лесных пожаров.

пресс-служба МЧС по РБ Мах
Фото: пресс-служба МЧС по РБ | Мах
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