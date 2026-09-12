Андрей Назаров поделился впечатлениями от конной прогулки по Зауралью

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров рассказал о конной прогулке по степям Зауралья.

«В золото и багрянец одетые леса, воздух свежайший — как же красив наш Башкортостан! Рядом семья, вокруг горы. Ну, нет лучшего способа перезагрузиться, даже не спорьте», — поделился впечатлениями Андрей Назаров.

Он отметил огромный туристический потенциал этой части республики.

«Конечно, нужно создавать дополнительную инфраструктуру, делать маршруты удобнее, сервис качественнее, чтобы людям было комфортно отдыхать, а местные жители видели новые возможности для работы и бизнеса. И мы в этом направлении уже многое делаем. И планы есть, вполне себе реальные. Будем делать Башкортостан еще комфортнее и для жизни, и для путешествий. Всем хороших выходных!» — добавил премьер-министр.

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