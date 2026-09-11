Пятница, 11 Сентября 2026
Уфа
+24 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
16:01 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе прошел этнопоказ «Атайсал. Мотивы родного края»

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
Прослушать статью:

Сегодня, 11 сентября, V юбилейный форум «Ватан көсө — сила Отечества» открылся масштабным этнопоказом «Атайсал. Мотивы родного края». Более тысячи земляков — меценатов, волонтеров и героев СВО стали зрителями модного события, приуроченного ко Дню национального костюма.

Показ организовали Всемирный курултай башкир и проект «Территория женского счастья».

В центре внимания оказалась башкирская тюбетейка. Как отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова, этот головной убор — не просто элемент одежды, а настоящий символ культуры.

«Тюбетейка может быть из хлопка или шёлка, на них часто можно увидеть традиционные башкирские орнаменты, которые символизируют природу, космос и другие важные понятия. Она объединяет традиции и мастерство, сохраняя актуальность в современном мире. К слову, на сегодняшнем показе были представлены уникальные экспонаты из Национального музея РБ — башкирские тюбетейки, которые являются свидетелями истории и символами культуры», — сказала Эльвира Ринатовна.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, свои коллекции на подиуме представили ведущие дизайнеры республики, многие из которых недавно вернулись со Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

Ателье «Сарби» выступило с коллекцией «Мелодия души», где исторический крой адаптирован под высокую моду. Этнодизайнер Саима Хасанова вручную восстанавливает узоры пермских и курганских башкир.

«У каждого региона — свой орнамент, своя вышивка. К примеру, у пермских башкир — тюбетейки с кистью, у курганских башкир  — головные уборы яркие, цветовая гамма вышивки очень богатая. Башкирские тюбетейки по форме чаще всего напоминали юрту. Мы в своей работе используем исторические формы тюбетеек, традиционные башкирские цвета и вышивку, адаптируя изделия под современные тенденции. И наши тюбетейки (такыя) пользуются большим спросом как у молодежи, так и у более взрослого поколения», — подчеркнула мастер.

Команда «Ай бренд» под руководством Артура Искужина показала современную одежду для активного образа жизни, сочетающую спорт и этническую символику. Мастер Гульсум Хусаинова удивила коллекцией «Хан ҡыҙы – дочь хана» на основе музейных образцов с использованием старинных тканей и подлинных кораллов. Заслуженный художник РБ Раушания Бадретдинова перенесла свои живописные картины на ткань в коллекции «Изобилие». Дизайнеры Альфия и Гульфия Хамматовы, основатели бренда «МИНЗИФА», представили современную женскую одежду «Заман», вдохновленную нагрудными украшениями и головными уборами кашмау.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 10

Глава Башкортостана Радий Хабиров ранее отмечал, что национальный костюм в республике перестал быть музейным экспонатом и вошел в повседневную жизнь.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru