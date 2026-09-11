В Уфе прошел этнопоказ «Атайсал. Мотивы родного края»

Сегодня, 11 сентября, V юбилейный форум «Ватан көсө — сила Отечества» открылся масштабным этнопоказом «Атайсал. Мотивы родного края». Более тысячи земляков — меценатов, волонтеров и героев СВО стали зрителями модного события, приуроченного ко Дню национального костюма.

Показ организовали Всемирный курултай башкир и проект «Территория женского счастья».

В центре внимания оказалась башкирская тюбетейка. Как отметила председатель президиума Всемирного курултая башкир, депутат Государственной Думы РФ Эльвира Аиткулова, этот головной убор — не просто элемент одежды, а настоящий символ культуры.

«Тюбетейка может быть из хлопка или шёлка, на них часто можно увидеть традиционные башкирские орнаменты, которые символизируют природу, космос и другие важные понятия. Она объединяет традиции и мастерство, сохраняя актуальность в современном мире. К слову, на сегодняшнем показе были представлены уникальные экспонаты из Национального музея РБ — башкирские тюбетейки, которые являются свидетелями истории и символами культуры», — сказала Эльвира Ринатовна.

Как сообщили в пресс-службе Всемирного курултая башкир, свои коллекции на подиуме представили ведущие дизайнеры республики, многие из которых недавно вернулись со Всемирных игр кочевников в Кыргызстане.

Ателье «Сарби» выступило с коллекцией «Мелодия души», где исторический крой адаптирован под высокую моду. Этнодизайнер Саима Хасанова вручную восстанавливает узоры пермских и курганских башкир.

«У каждого региона — свой орнамент, своя вышивка. К примеру, у пермских башкир — тюбетейки с кистью, у курганских башкир — головные уборы яркие, цветовая гамма вышивки очень богатая. Башкирские тюбетейки по форме чаще всего напоминали юрту. Мы в своей работе используем исторические формы тюбетеек, традиционные башкирские цвета и вышивку, адаптируя изделия под современные тенденции. И наши тюбетейки (такыя) пользуются большим спросом как у молодежи, так и у более взрослого поколения», — подчеркнула мастер.

Команда «Ай бренд» под руководством Артура Искужина показала современную одежду для активного образа жизни, сочетающую спорт и этническую символику. Мастер Гульсум Хусаинова удивила коллекцией «Хан ҡыҙы – дочь хана» на основе музейных образцов с использованием старинных тканей и подлинных кораллов. Заслуженный художник РБ Раушания Бадретдинова перенесла свои живописные картины на ткань в коллекции «Изобилие». Дизайнеры Альфия и Гульфия Хамматовы, основатели бренда «МИНЗИФА», представили современную женскую одежду «Заман», вдохновленную нагрудными украшениями и головными уборами кашмау.