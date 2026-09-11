Радий Хабиров: Национальный костюм Башкирии стал частью современной моды

Сегодня в Уфе при поддержке Всемирного курултая башкир, проекта «Территория женского счастья», модельного агентства «Һылыуҡай» и местных дизайнеров прошел масштабный этнопоказ «Атайсал. Мотивы родного края».
Мероприятие приурочено ко Дню национального костюма, который отмечается сегодня в республике.
Как написал сегодня у себя в соцсетях Глава Башкортостана Радий Хабиров, сегодня национальный костюм стал частью современной моды и бизнеса.
Орнаменты и узоры, которые раньше можно было увидеть только в учебниках и музеях, сегодня стали элементами деловых костюмов и повседневной одежды.
«Это красиво, самобытно, а теперь — и модно», — подчеркнул Глава.
Популяризация этностиля дала неожиданный импульс развитию легкой промышленности и креативных индустрий. Аксессуары и одежда с национальными мотивами стали востребованы у жителей и туристов, что привлекло внимание малого и среднего бизнеса.
«Скажу честно, это не было нашей изначальной целью, но мы рады такому приятному "бонусу"», — признался руководитель региона.
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