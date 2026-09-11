В центре Уфы изменится схема движения общественного транспорта

В ближайшие выходные в столице пройдет Уфимский международный марафон. В период подготовки и проведения мероприятия будут перекрыты следующие участки улиц:
Выезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, будут заблокированы.
Схемы движения общественного транспорта будут изменены (см. карточки). Трамвайные маршруты №1, 5, 16 и 18 начнут работу 13 сентября после 15.00.
Городские службы рекомендуют уфимцам планировать свои поездки заранее и парковать автомобили с учетом ограничений.
Как сообщал Башинформ ранее, с 19.00 10 сентября до 20.00 14 сентября закроют проезжую часть на ул. Театральной.
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