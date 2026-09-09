В Уфе на несколько дней перекроют улицу Театральную

По данным мэрии города, на этой улице полностью ограничат движение автотранспорта.

Проезжая часть будет перекрыта с 19.00 10 сентября до 20.00 14 сентября. Меры примут в связи с подготовкой и проведением фестиваля в рамках Уфимского международного марафона.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе из-за фестиваля на улице Кирова ограничат движение.