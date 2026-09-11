В России планируют повысить МРОТ

Минимальный размер оплаты труда в России может вырасти до 31-32 тысяч рублей. Такой прогноз в интервью «Парламентской газете» дал зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, повышение ожидается с 1 января 2027 года. Панеш назвал инициативу «логичным продолжением политики опережающего роста МРОТ последних лет».

Ранее стало известно, что в Башкирии поменяется порядок учета ухода за нетрудоспособными.