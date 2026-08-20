В Башкирии поменяется порядок учета ухода за нетрудоспособными

С 2027 года меняются правила подтверждения периода ухода за нетрудоспособными для учета в страховой стаж. В отделении Социального фонда России по республике разъяснили новые правила.
Главное изменение касается сроков подачи документов. О периодах ухода нужно будет сообщать до их начала, а не после, как это происходит сегодня.
Как подтверждать уход в будущем году в связи с новшествами?
Со следующего года подавать заявление нужно будет с началом ухода и затем продлевать ежегодно, если уход длится продолжительное время. При оформлении потребуется согласие человека на присмотр за ним.
Чтобы гражданам было удобнее подавать согласие и само заявление об уходе, со следующего года их прием будет организован не только в клиентских службах отделения Соцфонда по РБ, но и в электронной форме на портале Госуслуг. Документы также начнут принимать через многофункциональные центры.
Если уход прекратится, об этом надо будет уведомить фонд в течение 5 рабочих дней для изменения данных в индивидуальном лицевом счете.
Как подтвердить уход прошлых периодов?
Для учета периодов ухода в 2026 году ухаживающему гражданину необходимо подать заявление в отделение Социального фонда по Башкортостану.
Если ухаживающий проживает отдельно, требуется письменное подтверждение от получателя ухода или его законного представителя о том, что в действительности осуществлялся уход, и в какой период. В случаях, когда получить письменное подтверждение невозможно (например, из-за смерти или состояния здоровья получателя), его могут предоставить члены семьи. Факт ухода подтверждается территориальным органом СФР. Жители могут фиксировать периоды ухода за 2026 год в течение всего 2027 года.
Что дает период ухода ухаживающему?
Он получает стаж и пенсионные коэффициенты.
Год ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или пожилым от 80 лет засчитывается как 1 год страхового стажа и дает 1,8 индивидуальных пенсионных коэффициента. Эти сведения отражаются в индивидуальном лицевом счете ухаживающего и будут учтены при назначении страховой пенсии. Напомним, что в текущем году по общим основаниям пенсия назначается мужчинам 1962 года рождения и женщинам 1967 года рождения.
Период ухода — как уважительная причина при назначении единого пособия
Уход за пожилым человеком или инвалидом относится к причинам, дающим право не иметь требуемый доход при назначении единого пособия. Однако при этом человек, за которым вы ухаживаете, должен быть вашим близким родственником или членом семьи. Родственниками считаются: брат, сестра, родители, супруг, внук, дедушка, бабушка, ребенок заявителя и (или) члена его семьи. Это еще одно новшество, действует с июля 2026 года. Прежде не надо было подтверждать родственные связи. Сделать это можно в отделении Социального фонда.
Напомним, что единое пособие семьям с детьми может быть назначено если у взрослых членов семьи есть заработок не менее 8-кратной величины МРОТ (216 744 рубля) в расчетном периоде.
Если нет такого заработка, то заявитель или член семьи должен иметь объективные обстоятельства для их отсутствия, и эти обстоятельства должны занимать 10 месяцев расчетного периода.
Что получает пенсионер?
Инвалиды I группы и пожилые люди старше 80 лет получают уход. Выплата надбавки на уход к пенсии не зависит от наличия ухаживающего.
Напомним, до конца 2024 года инвалиды I группы (за исключением инвалидов с детства I группы) и лица старше 80 лет получали ежемесячную выплату в связи с уходом, она составляла 1380 рублей в республике с учетом районного коэффициента. С 2025 года выплату заменили надбавкой к пенсии, и наличие ухаживающего для ее получения теперь не требуется.
Надбавку устанавливают автоматически — на основании данных об инвалидности или возрасте, подавать заявление в СФР не нужно. Ее размер зависит от вида пенсии: с 1 января 2026 года к страховой пенсии добавляют 1413,90 рубля, к пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2026 года — 1691,24 рубля. Каждый год сумма индексируется.
До конца текущего года продолжает действовать прежний порядок учета в стаж периодов по уходу за нетрудоспособными — они учитываются по заявлению.
Подробности можно уточнить по телефону единого контакт‑центра 8‑800‑100‑00‑01 (звонок бесплатный). График работы: с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9.00 до 16.45.
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