В Башкирии ожидается порывистый ветер и туман

По данным пресс-службы МЧС по РБ, в отдельных юго-восточных районах республики в ближайшие сутки сохранится чрезвычайная пожарная опасность. По востоку ожидаются порывы до 18 м/с, на отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

Завтра прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие дожди, по востоку до умеренных. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с, по востоку порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +16, +21°.

В Уфе будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9°, днем +19, +21°.

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