Жителям Башкирии рассказали, как не заразиться «мышиной лихорадкой»

Медики рассказали о простых правилах, которые помогут не заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), широко известной как «мышиная лихорадка». Это острое инфекционное заболевание вызывают вирусы, переносчиками которых выступают рыжие полёвки и лесные мыши.
«Заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путем. Например, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, или на природе. Риск заражения также существует при употреблении пищи, загрязненной выделениями больных мышей», — уточнили в министерстве здравоохранения Башкирии.
Специалисты вновь отмечают важность профилактических мер. Чтобы снизить риск заражения, нужно следовать простым правилам: тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы. При пыльных работах обязательно использовать рукавицы и респиратор. Проводить уборку только влажным способом, а продукты хранить в местах, недоступных для грызунов.
При появлении первых симптомов заболевания ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Следует срочно обратиться за медицинской помощью. Это позволит избежать тяжелых осложнений и значительно повысит шансы на быстрое выздоровление.
Ранее Башинформ сообщил о том, что квартиры жителей Башкирии атаковали летучие мыши.
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