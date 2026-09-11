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12:15 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Жителям Башкирии рассказали, как не заразиться «мышиной лихорадкой»

Минздрав Башкирии напомнил об опасности «мышиной лихорадки» и правилах профилактики.

Фото: архив | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Медики рассказали о простых правилах, которые помогут не заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), широко известной как «мышиная лихорадка». Это острое инфекционное заболевание вызывают вирусы, переносчиками которых выступают рыжие полёвки и лесные мыши.

«Заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым путем. Например, при уборке помещений, где находятся экскременты грызунов, или на природе. Риск заражения также существует при употреблении пищи, загрязненной выделениями больных мышей», — уточнили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Специалисты вновь отмечают важность профилактических мер. Чтобы снизить риск заражения, нужно следовать простым правилам: тщательно мыть руки с мылом после возвращения домой с улицы. При пыльных работах обязательно использовать рукавицы и респиратор. Проводить уборку только влажным способом, а продукты хранить в местах, недоступных для грызунов.

При появлении первых симптомов заболевания ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. Следует срочно обратиться за медицинской помощью. Это позволит избежать тяжелых осложнений и значительно повысит шансы на быстрое выздоровление.

Ранее Башинформ сообщил о том, что квартиры жителей Башкирии атаковали летучие мыши. 

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