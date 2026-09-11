В 38 городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки

В Башкирии с 11 по 13 сентября состоятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно купить натуральные, свежие продукты местного производства.

За три дня будет организовано 57 ярмарочных площадок в 38 городах и районах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Ранее Башинформ сообщил о том, что посетителями 14-го по счету семейного фестиваля «Молочная страна», состоявшегося 29 августа, стали 87 тысяч человек.