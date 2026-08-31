Стало известно, сколько человек посетили «Молочную страну»-2026 в Уфе

Напомним, третий год подряд фестиваль проходит в уфимском парке «Кашкадан», его посетили около 87 тысяч человек. Неизменно на входе в «Молочную страну» всех ждал приветственный стакан молока. В этом году гости семейного праздника выпили на входе 65 тысяч стаканчиков, или 13 тонн молока.

«Коллеги в 15.00 уже полностью все распродали. Это 58 тонн молочной продукции, 4 тонны сливочного масла, 3,6 тонны сыров, 4 тонны мороженого, 15 тысяч банок сгущённого молока. Также в широком ассортименте была представлена фермерская продукция от 25 фермерских хозяйств, кооперативов», — рассказал вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

По его словам, большим успехом на фестивале пользовалась также Медовая ярмарка, в которой приняли участие 30 пчеловодов. Они продали в общей сложности 10 тонн мёда.

«„Кумысная деревенька“ второй год удивляет ажиотажем посетителей. Восемь производителей целебного напитка реализовали почти три тонны кумыса», — добавил Ильшат Фазрахманов.

Как ранее сообщал Башинформ, Глава Башкирии Радий Хабиров после успешного проведения семейного фестиваля «Молочная страна»-2026 предложил каждый месяц проводить в уфимском парке «Кашкадан» молочную ярмарку. Минсельхозу региона совместно с мэрией Уфы поручено подготовить соответствующее предложение.